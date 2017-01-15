مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة لضم نجمه "فرنانديز"

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية, أن نادي مانشستر يونايتد , الإنجليزي, توصل لاتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لضم نجمه برونو فرنانديز.







وأشارت الصحيفة إلى تغلب مانشستر يونايتد , على جاره مانشسترسيتي في سباق الحصول على توقيع اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر" 24 عاما" , حيث تتجه النية إلى تقديمه لوسائل الإعلام قريبا, بعد أن أنهى اللاعب مشاركته في بطولة دوري أمم أوروبا التي فازت بها البرتغال .





وأضافت الصحيفة أنه يتعين على نادي مانشستر يونايتد دفع 70 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع اللاعب الذي أحرز 32 هدفا , وصنع 18 في 53 مباراة بكافة المسابقات مع فريق لشبونة خلال الموسم الماضي.





يذكر أن اللاعب فرنانديز يلعب في مركز خط الوسط, ويشبهه المراقبون بنجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد بسبب سجله التهديفي المميز.





وكان فريق توتنهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الدانماركي كريستيان إريكسن , الذي يرغب ريال مدريد في ضمه.







