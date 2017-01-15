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منتخب الكانوي يحقق فضيتين وبرونزيتين بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب الكانوي يحقق فضيتين وبرونزيتين بدورة الألعاب الأفريقية

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نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ميداليات جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وحصد منتخبا الرجال والسيدات فضيتي سباق 500 متر تتابع رباعي بعدما حلا في المركز الثاني على مستوى الرجال والسيدات.

بينما حققت اللاعبة سما أحمد برونزية سباق الفردي 500 متر بعدما حلت ثالثا بزمن قدره دقيقتين و٥ ثواني.

ونجح زوجي السيدات حبيبة أحمد وفرح محمد في حصد ميدالية برونزية في سباق الزوجي 500 متر.


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