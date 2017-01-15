وزير الشباب يكرم ناشئي منتخب الطائرة ويرفع مكافآتهم إلى 43 ألف جنيه

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة مواليد 2001 الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين والتي أقيمت في تونس الأيام الماضية .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن النتائج التي حققها المنتخب الواعد مشرفة وتدعو للتفاؤل لمستقبل اللعبة وتؤكد الطفرة التي حدثت للعبة خلال الفترة الماضية , وأضاف أن مصر فخورة بهؤلاء اللاعبين الذين سيكونون أعمدة رئيسية للمنتخب الأول خلال السنوات القادمة وخاصة 2030 , ولهذا ندعم كوزارة مسئولة عن الرياضة كل صاحب موهبة ماليا ومعنويا .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن كل البرامج والخطط الخاصة بهذه الفئات العمرية سواء منتخب الناشئين أو الشباب يتم متابعتها من قبل الإدارات المتخصصة بالوزارة , ووجه حدثيه للاعبين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم شخصيا بالرياضة التي وصفها بالأمن القومي والقوه الناعمة للدولة , ولابد وأن نستثمر هذا الدعم غير المسبوق .

وعن مشاركتهم في البطولة العربية التي ستقام في النصف الأول من سبتمبر الجاري بالأردن, أكد على أنه لا يقبل المشاركة المشرفة فقط بل يريد أن يكون هناك هدف واحد وهو الحصول على الميدالية الذهبية .

فيما أكد جابر عبد العاطي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد بأن دعم الوزير المستمر وحضوره لبعض مباريات البطولة بتونس كان له أكبر الأثر في نفسية اللاعبين الذين أكدوا جميعا بأن حضور الوزير أعطى لهم دافع نحو تحقيق نتائج مشرفة.

أما شريف الشمرلي المدير الفني للمنتخبات القومية بالاتحاد المصري للكرة الطائرة فقال :"لدينا خطة واستراتيجية حتى 2030 نعد من خلالها منتخبات 2014 و2001 للبطولات الكبرى القادمة" .

فيما أكد حسن الحصرى المدير الفني لمنتخب تحت 19 سنة أن دعم الوزير المعنوي وزيارة الفريق بمقر إقامته في تونس جعلت اللاعبون يشعرون بقيمتهم واهتمام الدولة بهم جعلهم يشعرون بالمسئولية.

وفى نهاية اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة أنه وافق على زيادة مكافآت الفوز للمنتخب المصري للكرة الطائرة إلى 43 ألف جنيه لكل لاعب .

كما أكد لهم بأنه سوف يتدخل لحل أي مشكله خاصة بتعليمهم سواء مع وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي .



