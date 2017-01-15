حفل مبسط لختام دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

أقيم مساء اليوم حفل مبسط لختام دورة الألعاب الإفريقية الـ 12 التي أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب وانتهت بتتويج مصر باللقب بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 273 ميدالية متنوعة بينهم 102 ذهبية و98 فضية و73 برونزية.

وشهد الحفل طابور عرض مبسط، حيث شاركت البعثات المشاركة بوفود صغيرة في حفل الختام نظرا لمغادرة معظم البعثات المغرب بعد نهاية المنافسات.

تواجد في حفل الختام رؤساء اللجان الأولمبية الإفريقية ، إلى جانب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس وفد مصر المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وانطلق الحفل في السابعة والنصف مساء بتوقيت المغرب وكان مبسط بفقرات فلكلورية مغربية وكلمة تحية من اللجنة المنظمة للدول المشاركة وإعلان فوز مصر بلقب الدورة الثانية عشر برقم قياسي من الميداليات.



