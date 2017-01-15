الفراعنة يواجه جنوب أفريقيا سعيا للتأهل لأولمبياد طوكيو.. الليلة

يلتقى في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون فى دور المجموعات والتى فاز بها الفراعنة 1 /0 و3 / 2 و2/ 1، ليتصدر الفراعنة المجموعة وسيتم إجراء تغيير وحيد على الخطة وهو الدفع بعمرو الرحمن مجدي فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن، بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي فى المباريات التى لعب بها.

ومن المرجح أن يدفع غريب بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح وأسامه جلال ومحمد عبد السلام وكريم العراقي فى الدفاع وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ورمضان صبحي وعمار حمدي وعبدالرحمن مجدي للوسط ومصطفي محمد مهاجم وحيد.

في المقابل، يعتمد ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي على دارين جونسون فى حراسة المرمي وفى الدفاع نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي والوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، ثيندو موكوميلا وفوستر، وثنائى هجومي - كاموهيلو ماهلاتسي، ويسلي.



