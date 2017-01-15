بعثة الاتحاد السكندري للسلة تتوجه للبنان للمشاركة ببطولة الحريرى

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري, اليوم الأحد, إلى لبنان عبر مطار القاهرة الدولي; استعدادا للمشاركة في بطولة (الحريري) الدولية الودية لكرة السلة, ويترأس بعثة الفريق أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة النادي السكندري.





وكان الفريق قد أدى, أمس, التدريب الأخير قبل السفر, بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد مصيلحي, وأعضاء المجلس وتوجه بعده الفريق بالحافلة إلى القاهرة للمبيت, ثم التوجه إلى مطار القاهرة. ويتدرب الفريق, مساء اليوم, بصالة (صائب سلام) بالمنارة في لبنان, قبل خوض حصة تدريبية مخففة, صباح غد الإثنين, ثم يخوض في المساء مباراة ودية أمام لبنان.