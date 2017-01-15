المصرى يسري حافظ يتأهل إلى نهائي الملاكمة في دورة الألعاب الأفريقية

تأهل الملاكم المصري يسري حافظ إلى نهائي وزن +91 "الوزن الثقيل الممتاز" في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب عقب الفوز علي بطل نيجيريا 5-صفر .

وحافظت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب على صدارة البطولة برصيد 142 ميدالية، بينها 40 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 56 ميدالية بينها 25 ذهبية و17 فضية و14 برونز، وحلت المغرب فى المركز الثالث برصيد 71 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و28 برونزية، أما نيجيريا فجاءت فى المركز الرابع برصيد 49 ميدالية بـ"20ذهبية و13 فضية و16 برونزية".



