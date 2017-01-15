الكونغو الديمقراطية تتعادل مع بوركينا فاسو استعدادا لأمم إفريقيا

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم مع بوركينا فاسو بدون أهداف في اللقاء الذى جمعهما في مدينة ماربيلا الإسبانية في إطار الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليه المقبل.







ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية, الذي توج باللقب عامي 1968 و1974, في المجموعة الأولى, التي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي, حيث يخوض مباراته الأولى أمام منتخب أوغندا في 22 يونيو الحالي .





بينما أخفق منتخب بوركينا فاسو في التأهل للنهائيات.







