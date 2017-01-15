"أوميريو" رجل مباراة نيجيريا وغينيا ببطولة افريقيا

فاز المدافع كينيث أوميريو لاعب منتخب نيجيريا بلقب رجل مباراة فريقه ضد غينيا والتي أقيمت اليوم الأربعاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ونجح أوميريو مدافع ليجانيس الإسباني في قيادة تيجيريا لفوز صعب على غينيا بعدما سجل هدف المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 73 .

وضمن المنتخب النيجيري التأهل إلى لدور ال 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة على حساب غينيا بهدف دون رد.



