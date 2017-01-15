اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"أوميريو" رجل مباراة نيجيريا وغينيا ببطولة افريقيا

"أوميريو" رجل مباراة نيجيريا وغينيا ببطولة افريقيا

تاريخ النشر

فاز المدافع كينيث أوميريو لاعب منتخب نيجيريا بلقب رجل مباراة فريقه ضد غينيا والتي أقيمت اليوم الأربعاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ونجح أوميريو مدافع ليجانيس الإسباني في قيادة تيجيريا لفوز صعب على غينيا بعدما سجل هدف المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 73 .

وضمن المنتخب النيجيري التأهل إلى لدور ال 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة على حساب غينيا بهدف دون رد.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content