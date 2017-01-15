البعثة المصرية تحتفل بحصول رانيا محمود على 3 ذهبيات برفع الأثقال

حرصت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب, على الاحتفال بالبطلة المصرية رانيا محمود لاعبة رفع الأثقال, والتي نجحت في حصد ثلاث ميداليات ذهبية خلال منافسات الدورة.

وحصدت رانيا محمود صاحبة ال` 18 عاما, الثلاث ذهبيات في "الخطف والكلين والمجموع" ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية, حيث قامت برفع وزن 125 كيلو جراما في منافسات "الكلين", ووزن 99 كيلو جراما في منافسات "الخطف", بمجموع 224 كيلو جراما, لتهدي مصر ثلاث ميداليات ذهبية.

وحضر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية, وعلاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية, احتفال البعثة المصرية باللاعبة المتألقة, بعدما حضرا منافسات رفع الأثقال وتوزيع الجوائز.



