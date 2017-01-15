فنزويلا تتعادل مع بيرو سلبيًا في كوبا أمريكا

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب فنزويلا بنظيره البيروفي اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة بالبرازيل.







وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.





وشهدت المباراة طرد لويس ديل بينو لاعب منتخب فنزويلا في الدقيقة 75.





وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة خلف المنتخب البرازيلي والذي تغلب على منتخب بوليفيا 3-0 في المباراة الافتتاحية.