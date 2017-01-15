إسبانيا تهزم السويد بثلاثية نظيفة في تصفيات "يورو 2020"

واصلت إسبانيا بدايتها المثالية في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعدما حققت انتصارها الرابع من أربع مباريات بالفوز 3-0 على ضيفتها السويد أقرب منافسيها في المجموعة عبر ثلاثية في الشوط الثاني يوم الإثنين.







وهز القائد سيرجيو راموس الشباك للمرة السابعة في ثماني مباريات دولية ليمنح فريقه التقدم عبر ركلة جزاء في الدقيقة 64 وبعدها ضاعف المهاجم ألفارو موراتا النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 85.





وأكمل البديل ميكيل أويارزابال، الذي خاض مباراته الدولية الأولى، ثلاثية إسبانيا في استاد سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد قبل ثلاث دقائق على النهاية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.





ورفع الانتصار رصيد إسبانيا إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السادسة من أربع مباريات تليها السويد في المركز الثاني بسبع نقاط وهو ذاته رصيد رومانيا التي سحقت مالطا 4-0 خارج الديار.





واحتلت النرويج المركز الرابع بخمس نقاط عقب فوزها 2-0 على أرض جزر الفارو.