إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لمباراتي السعودية

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي شوقي غريب أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأوليمبي السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأوليمبية.

وجاءت القائمة حراسة المرمى كالتالى : عمر رضوان, عمر صلاح, محمد صبحي, مصطفى شوبير, الدفاع: أسامة جلال, محمود مرعي, محمد عبد السلام, محمود صابر "الجزار", أحمد رمضان "بيكهام", كريم العراقي, والوسط والأجناب: محمد صادق, أحمد أبو الفتوح, أحمد أيمن, أحمد سعيد, أكرم توفيق, إبراهيم عبد القوي, محمد غنام, والوسط المهاجم: إمام عاشور, ناصر ماهر, عمار حمدي, طاهر محمد طاهر, أحمد حمدي, رمضان صبحي, والهجوم: صلاح محسن, مصطفى محمد, أحمد ياسر ريان, ناصر منسي, عمر مرموش.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في الخامسة والنصف مساء غد الأحد, حيث يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر في معسكره حتى يوم 10 سبتمبر, فيما سيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري المشاركين في مباراة فريقيهما غدا بالدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر, وسيتم استدعاء اللاعبين المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.

وتقرر إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر باستاد السويس, بينما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر باستاد السلام.



