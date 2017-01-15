منتخب مصر للكونج فو يحصد 13 ميدالية متنوعة في بطزلة العالم

نجح المنتخب المصري للكونج فو في حصد 13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم الثامنة للكونج فو بالصين.







وجاءت ميداليات مصر بواقع 3 ذهبيات، أحرزها كل من يوسف عبدالرحمن في منافسات السيف التاي جي، ملك منتصر في منافسات باجى كوان، وزياد أشرف في منافسات العصا شاولين.





بالإضافة إلى 8 فضيات حصدها كل من محمد أسامة، في منافسات الدا داو، مازن مدحت في منافسات العصا شاولين، مروان عاطف في منافسات الدبل سيف، جنى عماد في منافسات الباجوا، أحمد وحيد، عمر نادر، ونور محمد، في منافسات السيف التايجي، ومحمد أسامة في منافسات سلاح الدا داو جنوبي.





وأحرز الميدالية البرونزية كل من كريم شعيب، في منافسات سلاح الدا داو، وسلمى صلاح في التايجى.





وتقام هذه البطولة في الفترة من 14 حتى 19 يونيو الجاري، وتشارك فيها مصر ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة.





ويشار إلى أن هذه المشاركة الثالثة لمصر في هذه البطولة تاريخيا.



