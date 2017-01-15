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مازيمبي يصل القاهرة الأربعاء لمواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

مازيمبي يصل القاهرة الأربعاء لمواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

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يصل فريق مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك، يوم الجمعة، باستاد الجيش بمدينة (السلام) ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد سبع نقاط من الفوز على أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي بالتعادل ذهابا والفوز إيابا والخسارة من مازيمبي بالكونغو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بطل الكونغو، لضمان التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.


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