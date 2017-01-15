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عمرو وردة يعود رسميًا لمعسكر المنتخب الوطني

عمرو وردة يعود رسميًا لمعسكر المنتخب الوطني

تاريخ النشر

أبلغ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة جهاز المنتخب بالعفو عن اللاعب عمرو وردة وعودته لمعسكر المنتخب الوطني.

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