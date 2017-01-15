عمرو وردة يعود رسميًا لمعسكر المنتخب الوطني

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أبلغ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة جهاز المنتخب بالعفو عن اللاعب عمرو وردة وعودته لمعسكر المنتخب الوطني.
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