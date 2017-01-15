أمم أفريقيا 2019 .. المغرب وناميبيا 0 - 0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي المغرب وناميبيا، إلى التعادل السلبي في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا علي ملعب السلام فى الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019.

وبدأ منتخب المغرب بالضغط المتواصل علي وسط ملعب ناميبيا، وتمكنوا من الاستحواذ علي مجريات الشوط الأول.

وأهدر منتخب المغرب العديد من الفرص أمام مرمى ناميبيا ولكن لم يتحالف معهم التوفيق.

وتضم المجموعة الرابعة، كلا من "كوت ديفوار، والمغرب، وجنوب أفريقيا، ونامبيا".

وتضم المجموعات الـ6 فى البطولة كلًا من:

المجموعة الأولى: "مصر، وزيمبابوى، وأوغندا، والكونغو".

المجموعة الثانية: "بوروندوى، وغينيا، ومدغشقر، ونيجيريا".

المجموعة الثالثة: "الجزائر، والسنغال، وكينيا، وتنزانيا".

المجموعة الرابعة: "كوت ديفوار، والمغرب، وجنوب أفريقيا، ونامبيا".

المجموعة الخامسة: "أنجولا، ومالى، وتونس، وموريتانيا".

المجموعة السادسة: "غانا، وغينيا بيساو، والكاميرون، وبنين".

ويحتل المنتخب المصري زعامة القارة الأفريقية بعد أن توج باللقب من قبل 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.



