مدرب المغرب يراقب مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا من ملعب السلام

حرص الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، على التواجد في مدرجات ملعب السلام، لمراقبة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، في المباراة المقامة حاليا، ضمن المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الأفريقية.

ويرغب رينارد في الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريقين لاسيما كوت ديفوار، التي سيواجهها المغرب مساء الجمعة المقبل، على ملعب السلام بالجولة الثانية.

وكان منتخب المغرب قد فاز امس الأحد في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف دون رد.

كما تواجد في ملعب السلام أجوستين سيدي ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، لمتابعة ومساندة منتخب بلاده.

والتقى رئيس اتحاد الكرة بكوت ديفوار، مع ناثي ميثيثوا وزير الرياضة الجنوب أفريقي، وداني جوردان رئيس اتحاد الكرة بذات الدولة، قبل انطلاق المباراة .







