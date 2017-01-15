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إنجلترا تفوز على الأرجنتين وتتأهل لدور الـ16 في مونديال السيدات

إنجلترا تفوز على الأرجنتين وتتأهل لدور الـ16 في مونديال السيدات

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تأهل منتخب سيدات إنجلترا إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وذلك عقب الفوز على نظيره الأرجنتيني 1-0، يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالمسابقة.

وسجلت جودي تايلور هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 60.

وأهدرت نيكيتا باريس ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 28.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن منتخب اليابان الوصيف، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما يتذيل المنتخب الإسكتلندي المجموعة بلا رصيد من النقاط.
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