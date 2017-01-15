رنيم الوليلي تحقق فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للإسكواش

حققت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي، مساء يوم الإثنين، فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للإسكواش المقامة في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الجاري.







وتمكنت رنيم الوليلي المصنفة الأولى من الفوز على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة بمجموعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات 10-12، 11-7، 11-5.





وتعتبر بطولة "سي آي بي" الدولية للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم في تصنيف السيدات.