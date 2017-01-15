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رنيم الوليلي تحقق فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للإسكواش

رنيم الوليلي تحقق فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للإسكواش

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حققت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي، مساء يوم الإثنين، فوزها الثاني في بطولة "سي آي بي" للإسكواش المقامة في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الجاري.

وتمكنت رنيم الوليلي المصنفة الأولى من الفوز على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة بمجموعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات 10-12، 11-7، 11-5.

وتعتبر بطولة "سي آي بي" الدولية للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم في تصنيف السيدات.
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