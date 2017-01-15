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تونس تفقد اول نقطتين بتعادل مخيب للامال مع انجولا

تونس تفقد اول نقطتين بتعادل مخيب للامال مع انجولا

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فقد المنتخب التونسي اول نقطتين بتعادل مخيب للامال مع نظيره الانجولي بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد السويس ضمن فعاليات الجولة الاولى للمجموعة الخامسة في بطولة الامم الافريقية كان ٢٠١٩.

سجل للمنتخب التونسي يوسف المساكني من ركلة جزاء وسجل لنجولا اللاعب كامبوس.

بهذه النتيجة تساوى المنتخبان في النقاط ولكل منهما نقطة واحدة لينتظر المنتخبان مباراة مالي وموريتانيا في العاشرة مساء على نفس الاستاد.

يذكر ان المجموعة الخامسة تضم تونس وانجولا ومالي ومويتانيا.

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