فايلر يقود المران الأول للأهلي استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا

أدى فريق الأهلي، مرانه الأول مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون المكون من “ديفيد سيزا، المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية وخاض الفريق فقرة بدنية استمرت ما يقرب من 20 دقيقة.

وعقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران للتأكيد على بعض التعليمات التي سيتم تنفيذها.

واشار الموقع الرسمي للأهلي الى ان فايلر ركز على تدريبات الكرة بشكل أكبر في بداية مشواره مع الفريق، كما حرص على الحديث مع اللاعبين للتركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية.

كما حرص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، على عقد جلسة مع الحراس للحديث بشكل نظري عن بعض الأمور الفنية، إلى جانب التركيز على التدريبات التي اشتملت على بعض الوحدات التي قام الحراس بتنفيذها.

وواصل محمد محمود وسعد سمير تنفيذ بعض البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام في غينيا الاستوائية.



