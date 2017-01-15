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رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلي يعتذر عن الاستمرار بمهمته لأسباب صحية

رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلي يعتذر عن الاستمرار بمهمته لأسباب صحية

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تقدم الكابتن سيد عبد الرازق "بازوكا", رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي, باعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة, المشرف العام على قطاع الكرة, عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين لظروف صحية ألمت به مؤخرا. 

ووافق عثمان على الاعتذار خلال الجلسة التي جمعته برئيس قطاع الناشئين صباح اليوم الاثنين, وتقدم بكامل الشكر لنجم الفريق السابق على المجهود الذي قدمه من أجل المساهمة بالنهوض بقطاع الناشئين والمساهمة في إعادته لسابق عهده باعتباره المصدر الأساسي للفريق الأول, بجانب تطويره بشكل ملحوظ وهو ما انعكس فى تحقيق نتائج إيجابية قى الموسم الماضي. 

ومن المقرر أن يبحث مجلس الإدارة عن البديل الأنسب لبازوكا من أجل تولى المهمة تحضيرا للموسم الجديد.


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