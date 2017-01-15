الارجنتين في مواجهة صعبة ضد كولومبيا بـ"كوبا أمريكا"

يلتقي منتخب الارجنتين مع كولومبيا في الثانية عشر بعد منتصف الليل بملعب "أرينا فونتي نوفا"، بمدينة "سلفادور" البرازيلية، في مستهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة الثانية.



ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز في ضربة البداية وتحقيق حلم الحصول على بطولة "كوبا أمريكا" للمرة الـ15 في التاريخ ومعادلة رقم أوروجواي القياسي الذي يعد المنتخب الأكثر تتويجاً باللقب القاري.







ولم تحرز الارجنتين لقب البطولة القارية منذ 26 عاماً، على رغم بلوغها النهائي خمس مرات.





وعلى الرغم أن منتخب الارجنتين يمتلك سجلاً رائعاً في بطولة "كوبا أمريكا"، حيث يعد أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب خارج ملعبه، إلا أن إقامة النسخة الجديدة من المسابقة في البرازيل يهدد حلم ميسي في قيادة منتخب "التانجو" لإعتلاء منصة التتويج.





ويمتلك منتخب الارجنتين العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية الفائقة القادرين على جسم نتيجة المباراة بجانب ليونيل ميسي، مثل سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وباولو ديبالا نجم يوفنتوس الايطالي، وآنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





في حين يسعى منتخب كولومبيا لتحقيق المفاجأة وذلك بحصد النقاط الثلاث أمام الارجنتين، ساعياً للأستفادة من خبرات نجوم من قيمة راداميل فالكاو وجيمس رودريجيز وكريستيان زاباتا.



