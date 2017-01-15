اليوم 8 مباريات في افتتاح بطولة العالم لناشئات "الطائرة" تحت 18 عاما

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة بالقاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي:

المجموعة الأولى

الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس.

مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس.

المجموعة الثانية

كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس.

المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس.



المجموعة الثالثة

تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 بإستاد القاهرة.

رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 بإستاد القاهرة.



المجموعة الرابعة

بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 بإستاد القاهرة.

اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 بإستاد القاهرة.



