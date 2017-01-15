اليوم 8 مباريات في افتتاح بطولة العالم لناشئات "الطائرة" تحت 18 عاما

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تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة بالقاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي:
المجموعة الأولى
الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس.
مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس.
المجموعة الثانية
كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس.
المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس.
المجموعة الثالثة
تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 بإستاد القاهرة.
رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 بإستاد القاهرة.
المجموعة الرابعة
بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 بإستاد القاهرة.
اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 بإستاد القاهرة.
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