لجنة الحكام: رفع إيقاف "الكاف" عن جريشة وعودته لأمم أفريقيا

أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، عن قبول الاتحاد الأفريقي "الكاف" التظلم المقدم من الاتحاد المصري على قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، وبالتالي رفع الإيقاف عنه.







ومن المنتظر أن ينضم جريشة غدا السبت إلى معسكر حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام من بينهم ثلاثة حكام ساحة.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قدم مذكرة تظلم للكاف فور إعلانه إيقاف جريشة مقرونا بأسانيد قانونية عن عدم وقوع الحكم المصري في أخطاء قانونية لدى إدارته لذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.



