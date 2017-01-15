التشيك تفوز على البرازيل بكأس العالم لكرة السلة بالصين

فاز منتخب جمهورية التشيك لكرة السلة على نظيره البرازيلي بنتيجة (93-71) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2019 المقامة حاليا في الصين. تقدمت التشيك في الربع الأول 20-16 وواصلت التفوق في الربع الثاني 25-16 وفي الربع الثالث 20-14 وفي الربع الرابع 28-25 لتفوز بإجمالي نتيجة اللقاء 93-71، ويرتفع رصيدها بهذا الانتصار إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بفارق النقاط عن البرازيل، قبيل مواجهة منتخبي الولايات المتحدة واليونان صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي. وضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة للدور الثاني أيضا، تغلبت أستراليا على جمهورية الدومينيكان بنتيجة 82-76 ليرتفع رصيدها إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة فيما يحتل منتخب الدومينيكان المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف فرنسا المركز الثاني التي تمتلك نفس الرصيد قبيل مواجهة ليتوانيا صاحبة المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

وفي إطار مباريات تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32، خسر منتخب الأردن أمام نظيره الكندي 71-126 واليابان أمام نيوزلندا.



