غدا.. ختام فعاليات ملتقى الشباب الإفريقي الرياضي في أسوان

تختتم غدا (الثلاثاء), فعاليات ملتقى الشباب الإفريقي الرياضي الأول الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 160 شابا وفتاة من 27 دولة إفريقية, وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي, أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" لعام 2019.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, مساعده الدكتور عمرو الحداد لحضور مراسم ختام الملتقى المقرر له غدا الثلاثاء لتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الشباب المشاركين الفائزين في مجالات التسابق التي يتضمنها الملتقى الرياضي.

وانطلقت فعاليات الملتقى يوم السبت الماضي, وتخلله مسابقات رياضية في "كرة القدم, كرة الطائرة الشاطئية, التزحلق على الرمال, مهرجان سباحة ومهرجان للألعاب التراثية لكل دولة إفريقية مشاركة", كما قامت وزارة الشباب والرياضة بوضع برنامج سياحي للشباب المشاركين بالملتقى لزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمدينة أسوان.

يذكر أن وزارة الشباب الرياضة تنفذ حزمة من البرامج والمشروعات بمحافظة أسوان خلال العام الجاري تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وضمن فعاليات أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في نوفمبر الماضي, وتهدف تلك الفعاليات إلى تشبيك أفكار الشباب الإفريقي بما يخدم القارة, ودعم وتعزيز الترابط وعلاقات التعاون بين دول القارة, وبناء قدرات الشباب الإفريقي في كافة المجالات, وتشجيعهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم, وإشراكهم في طرح رؤاهم لتنمية المجتمعات الإفريقية.



