كريم عبد الجواد يفوز بمباراته الأولى ببطولة "سي أى بي" للاسكواش

فاز اللاعب كريم عبد الجواد اليوم الاثنين بمباراته الأولى في الدور الأول لبطولة "سي أى بي" للاسكواش, التى تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي.







وتمكن كريم عبد الجواد المصنف الرابع من التغلب على النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الاشواط 11-5 و3-11 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة.





وتعتبر بطولة "سي أى بي" الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي, وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات, ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمي للرجال, وأفضل 8 لاعبات في تصنيف السيدات.





ويشارك من مصر فى البطولة 5 لاعبين, هم: على فرج المصنف الأول عالميا, محمد الشوربجى المصنف الثاني, طارق مؤمن المصنف الثالث, كريم عبد الجواد المصنف الرابع, ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال, إضافة إلى 4 لاعبات, هن: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا, نور الشربينى المصنفة الثانية, ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.





وقسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما تضم أربعة لاعبين وأربع لاعبات, حيث يخوضون دورى من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.



