المجموعة الثانية.. تعادل غينيا ومدغشقر "إيجابيا" بكأس أفريقيا

تعادل منتخب غينيا إيجابيا 2-2 مع مدغشقر في المباراة التي قامت بينهم علي ستاد الأسكندرية في بطولة الأمم الأفريقية 2019

احرز اللاعب سوري كابة اولي الاهداف في الدقيقة 34 لمنتخب غينيا، ثم تعادل منتخب مدغشقر في الدقيقة 49 من عمر المباراة عن طريق انيست ابيل.

وبعد ذلك سجل اندريا ماستينور لمدغشقر الهدف الثاني في الدقيقة 55 ،ثم تعادل منتخب غينيا في الدقيقة 65 من خلال ضربة جزاء احرزها كامانو.

ويقع الفريقان في مجموعة تضم ايضا نيجيريا وبورندي.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق علي نقطة واحدة في المجموعة.