اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

المجموعة الثانية.. تعادل غينيا ومدغشقر "إيجابيا" بكأس أفريقيا

المجموعة الثانية.. تعادل غينيا ومدغشقر "إيجابيا" بكأس أفريقيا

تاريخ النشر

تعادل منتخب غينيا إيجابيا 2-2 مع مدغشقر في المباراة التي قامت بينهم علي ستاد الأسكندرية في بطولة الأمم الأفريقية 2019

احرز اللاعب سوري كابة اولي الاهداف في الدقيقة 34 لمنتخب غينيا، ثم تعادل منتخب مدغشقر في الدقيقة 49 من عمر المباراة عن طريق انيست ابيل.

وبعد ذلك سجل اندريا ماستينور لمدغشقر الهدف الثاني في الدقيقة 55 ،ثم تعادل منتخب غينيا في الدقيقة 65 من خلال ضربة جزاء احرزها كامانو.

ويقع الفريقان في مجموعة تضم ايضا نيجيريا وبورندي.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق علي نقطة واحدة في المجموعة.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content