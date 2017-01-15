برشلونة يقترب من استعادة نيمار مقابل 125 مليون يورو وراكيتيتش وديمبلي

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن نادي برشلونة الإسباني اقترب من إتمام صفقة الحصول على خدمات المهاجم الدولي البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الأربعاء أن النادي الباريسي سيحصل على 125 مليون يورو من البارسا إضافة لضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة إلى جانب لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأوضحت الصحيفة أن "بي إس جي" سيرحب باستبادال المهاجم البرازيلي ديمبلي وراكيتيتش لتدعيم خط وسط الفريق, مشيرة إلى أن المبلغ المالي قد تتغير قيمته حسب مدة إعارة ديمبلي وتحديد الموقف النهائي لانتقال راكيتيش.



