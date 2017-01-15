القائمة الكاملة لميداليات مصر في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

سطر أبطال مصر من الرياضيين تاريخا جديدا في دورات الألعاب الأفريقية بتحطيم الأرقام القياسية في الدورة التي اختتمت اليوم في المغرب ، وحصدوا فيها 273 ميدالية متنوعة ، وهو أكبر رقم من الميداليات في تاريخ الأولمبياد الأفريقي منذ انطلاقته في عام 1965 بالكونغو برازفيل.

ونجح أبطال مصر في حصد 102 ميدالية ذهبية ، وهو رقم قياسي جديد ، و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية ، محطمين بذلك الأرقام القياسية التي سبق أن حققها المصريون أيضا في دورة الألعاب الأفريقية 2015 التي أقيمت في الكونغو وحملت مصر لقبها بالحصول على 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية ، ليؤكد بذلك المصريون أن أرقامهم القياسية لا يحطمها الا المصريون.

وجاءت قائمة الميداليات التي حققها المصريون في الدورة كالتالي :

الذهبيات:

1- على عبد المعطى : ذهبية وزن ٧٣ كجم "جودو"

٢- عبد الرحمن محمد : ذهبية وزن ٨١ كجم "جودو"

٣- على حازم : ذهبية وزن ٩٠ كجم "جودو"

٤- رمضان درويش : ذهبية وزن ١٠٠ كجم "جودو"

٥ - فريدة العسقلانى و دعاء الغباشى "منتخب مصر للسيدات" : ذهبية الطائرة الشاطئية

٦- نور الجندى : ذهبية سباق ٢٠٠ متر فراشة "سباحة"

٧- هانيا مورو : ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة "سباحة"

٨- هانيا مورو: ذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة "سباحة"

٩- هانيا مورو: ذهبية سباق ٤٠٠ متر حرة "سباحة"

١٠- هانيا مورو: ذهبية سباق ٨٠٠ متر حرة "سباحة"

١١- أحمد أكرم : ذهبية سباق ٨٠٠ متر حرة "سباحة"

١٢- أحمد أكرم: ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة "سباحة"

١٣- مروان القماش :ذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة "سباحة"

١٤- فريدة عثمان : ذهبية سباق ٥٠ متر فراشة "سباحة"

١٥- فريدة عثمان: ذهبية سباق ١٠٠ متر فراشة "سباحة"

١٦- محمد سامى : ذهبية سباق ٥٠ متر ظهر "سباحة"

١٧- منتخب مصر للرجال : ذهبية سباق تتابع ٤×٢٠٠ حرة "سباحة"

١٨- عبد الرحمن سامح : ذهبية ٥٠ متر فراشة "سباحة"

١٩- على خلف الله : ذهبية سباق ٥٠ متر حرة "سباحة"

٢٠- ميسون إيهاب : ذهبية وزن ٧٣ كجم "تايكوندو"

٢١- هداية ملاك : ذهبية وزن ٦٧ كجم "تايكوندو"

٢٢- دارين حجازى و عبد الخالق البنا : ذهبية سباق الزوجى المختلط ٢×٥٠٠ متر

٢٣- منتخب مصر للسيدات : ذهبية الفرق "تنس طاولة"

٢٤- منتخب مصر للرجال : ذهبية الفرق "تنس طاولة"

٢٥- عمر عصر و دينا مشرف : ذهبية الزوجى المختلط "تنس طاولة"

٢٦- دينا مشرف : ذهبية فردى السيدات "تنس طاولة"

٢٧- بسملة السلامونى : ذهبية فردى السيدات "ترايثلون"

٢٨- منتخب مصر : ذهبية الفرق "شطرنج"

٢٩- أحمد عدلى : ذهبية الرجال "شطرنج سريع"

٣٠- شروق وفا : ذهبية السيدات "شطرنج سريع"

٣١- : ذهبية السيدات "شطرنج خاطف"

٣٢- باسم أمين: ذهبية الرجال "شطرنج خاطف"

٣٣- مالك جمعة : ذهبية وزن ٦٠ كجم "كاراتيه"

٣٤- ياسمين عطية : ذهبية وزن ٥٥ كجم "كاراتيه"

٣٥- ماجى العشماوى : ذهبية التراب سيدات "رماية"

٣٦- أحمد قمر : ذهبية التراب رجال "رماية"

٣٧- أحمد قمر و ماجى العشماوى: ذهبية الزوجى المختلط للتراب "رماية"

٣٨-علاء الدين أبو القاسم : ذهبية الشيش للرجال"سلاح"

٣٩- ندى حافظ: ذهبية السيف للسيدات "سلاح"

٤٠- منتخب مصر للرجال: ذهبية سلاح السيف للفرق

٤١- منتخب مصر للسيدات :ذهبية سلاح الشيش للفرق

٤٢منتخب مصر للسيدات:ذهبية سلاح سيف المبارزة فرق

٤٣-منتخب مصر للرجال: ذهبية سلاح الشيش فرق

٤٤- منتخب مصر للرجال: ذهبية سلاح سيف المبارزة فرق

٤٥- منتخب مصر للسيدات : ذهبية سلاح السيف للفرق

٤٦- شهاب عبد العزيز : ذهبية قذف القرص "ألعاب قوى"

٤٧-مصطفى الجمل:ذهبية الإطاحة بالمطرقة "ألعاب قوى"

٤٨- منتخب مصر للسيدات : ذهبية الفرق العام "جمباز"

٤٩- فرح أحمد : ذهبية الفردى العام سيدات "جمباز"

٥٠- فرح أحمد: ذهبية المتوازى سيدات "جمباز"

٥١- فرح أحمد: ذهبية عارضة التوازن سيدات "جمباز"

٥٢- نانسى طمان : ذهبية حصان القفز سيدات "جمباز"

٥٣- على زهران : ذهبية جهاز الحلق رجال "جمباز"

٥٤- مندى محجوب: ذهبية الحركات الأرضية "جمباز"

٥٥- كريم أيمن : ذهبية العقلة رجال "جمباز"

٥٦-ضحى هانى و هادية حسنى : ذهبية زوجى السيدات "ريشة طائرة"

٥٧- عبد الرحمن عرابى : ذهبية وزن ٨١ كجم "ملاكمة"

٥٨- يسرى رزق : ذهبية وزن +٩١ كجم "ملاكمة"

٥٩- هيثم فهمى : ذهبية ٦٠ كجم "مصارعة رومانية"

٦٠- محمد إبراهيم كيشو :ذهبية٦٧كجم"مصارعة رومانية"

٦١- عبد اللطيف منيع: ذهبية١٣٠كجم"مصارعة رومانية"

٦٢-حسام المرغنى:ذهبية وزن ٩٧ كجم"مصارعة حرة"

٦٣- خالد عمر : ذهبية وزن ١٢٥ كجم "مصارعة حرة"

٦٤- محمد صفوت : ذهبية فردى الرجال "تنس أرضى"

٦٥- ميار شريف : ذهبية فردى السيدات "تنس أرضى"

٦٦-ميار شريف ورنا أحمد : ذهبية زوجى السيدات" تنس

٦٧-منتخب مصر للرجال: ذهبية الفرق" قوس و سهم"

٦٨- منتخب مصر للسيدات: ذهبية الفرق"قوس و سهم"

٦٩-يوسف طلبة وريم منصور : ذهبية الزوجى المختلط "قوس و سهم "

٧٠- شريف محمد : ذهبيةفردى الرجال "قوس و سهم"

٧١- أحمد سعد : ذهبية الخطف

٧٢- أحمد سعد: ذهبية الكلين و النتر

٧٣- أحمد سعد: ذهبية المجموع ٦٧ كجم "رفع أثقال"

٧٤- رانيا محمود: ذهبية الخطف

٧٥- رانيا محمود: ذهبية النتر

٧٦- رانيا محمود: ذهبية المجموع وزن٧١كجم"رفع أثقال"

٧٧- محمد إيهاب: ذهبية الخطف

٧٨- محمد إيهاب: ذهبية النتر

٧٩- محمد إيهاب: ذهبية المجموع وزن ٨١ كجم"رفع أثقال

٨٠- كريم أبو كحلة : ذهبية الخطف

٨١- كريم أبو كحلة : ذهبية النتر

٨٢- كريم أبو كحلة : ذهبية المجموع وزن٨٩كجم"رفع أثقال"

٨٣- سارة سمير : ذهبية الخطف

٨٤- سارة سمير : ذهبية النتر

٨٥- :ذهبية المجموع وزن٧٦كجم"رفع أثقال"

٨٦- محمد سليم: ذهبية الخطف

٨٧- محمد سليم: ذهبية النتر

٨٨- محمد سليم: ذهبية المجموع وزن٩٦كجم"رفع أثقال"

٨٩- حليمة عباس: ذهبية الخطف

٩٠- حليمة عباس: ذهبية النتر

٩١- حليمة عباس: ذهبية المجموع وزن+٨٧كجم"رفع أثقال

٩٢- رجب عبد الحى : ذهبية الخطف

٩٣- رجب عبد الحى: ذهبية النتر

٩٤- رجب عبد الحى: ذهبية المجموع وزن ١٠٢ كجم "رفع أثقال"

٩٥- سمر حبشى : ذهبية الخطف

٩٦- سمر حبشى: ذهبية المجموع وزن ٨٧ كجم"رفع أثقال"

٩٧- جابر فرحان : ذهبية النتر

٩٨- جابر فرحان: ذهبية المجموع وزن ١٠٩كجم"رفع أثقال"

٩٩- محمد عبد الرحمن: ذهبية الخطف

١٠٠- محمد عبد الرحمن: ذهبية النتر

١٠١- محمد عبد الرحمن: ذهبية المجموع وزن+١٠٩كجم"رفع أثقال"

١٠٢- منتخب مصر للسيدات : ذهبية الفرق" تنس"

الفضيات:

١- جنتان العسكرى : فضية فردى السيدات "بلياردو"

٢- دارين حجازى : فضية الفردى ١٠٠٠ متر "تجديف"

٣- : فضية الفردى ٥٠٠ متر " تجديف"

٤- عبد الخالق البنا: فضية الفردى ١٠٠٠ متر "تجديف"

٥- : فضية الفردى ٥٠٠ متر "تجديف"

٦- أحمد عبد العال : فضية القوارب الخفيفة ١٠٠٠ متر "تجديف"

٧- فريدة عثمان : فضية سباق ١٠٠ متر حرة "سباحة"

٨- : فضية سباق ٥٠ متر حرة "سباحة"

٩- يوسف القماش : فضية سباق ٥٠ متر صدر "سباحة"

١٠- : فضية سباق ١٠٠ متر صدر "سباحة"

١١- : فضية سباق ٢٠٠ متر صدر "سباحة"

١٢- على خلف الله : فضية سباق ١٠٠ متر حرة "سباحة"

١٣- : فضية سباق ٥٠ متر فراشة "سباحة"

١٤- مروان القماش: فضية سباق ٤٠٠ متر حرة "سباحة"

١٥ - محمد سامى : فضية سباق ١٠٠ متر ظهر "سباحة"

١٦- ياسين الشماع: فضية سباق ٢٠٠ متر متنوع "سباحة"

١٧- منتخب مصر للسيدات : فضية سباق ٤×١٠٠ حرة تتابع "سباحة"

١٨- : فضية سباق ٤×٢٠٠ حرة تتابع "سباحة"

١٩- : فضية سباق ٤×١٠٠ متنوع تتابع "سباحة"

٢٠- منتخب مصر للرجال : فضية سباق ٤×١٠٠ حرة تتابع "سباحة"

٢١- : فضية سباق ٤×١٠٠ متنوع تتابع "سباحة"

٢٢- منتخب مصر المختلط : فضية سباق ٤×١٠٠ متنوع تتابع" سباحة"

٢٣- : فضية سباق ٤×١٠٠ حرة تتابع "سباحة"

٢٤-عبد الرحمن درويش : فضية وزن+٨٧ كجم "تايكوندو"

٢٥- صلاح خيرى : فضية وزن ٨٧ كجم "تايكوندو"

٢٦- نور حسين : فضية وزن ٤٩ كجم "تايكوندو"

٢٧- معاذ نبيل : فضية وزن ٥٤ كجم "تايكوندو"

٢٨- سيف عيسى : فضية وزن ٧٤ كجم "تايكوندو"

٢٩- روان رفاعى : فضية وزن ٦٢ كجم "تايكوندو"

٣٠- عبد الرحمن وائل : فضية وزن ٦٨ كجم "تايكوندو"

٣١- رضوى رضا : فضية وزن ٥٧ كجم "تايكوندو"

٣٢- منتخب مصر : فضية الفرق "فروسية"

٣٣- عبد الرحمن عبد الحميد : فضية الفردى "بلياردو"

٣٤- منتخب مصر للرجال : فضية كرة السلة ٣×٣

٣٥ - أحمد صالح و فرح عبد العزيز : فضية الزوجى المختلط "تنس طاولة"

٣٦- أحمد صالح و محمد البيلى : فضية زوجى الرجال "تنس طاولة"

٣٧- سارة عاصم : فضية فردى الكاتا سيدات "كاراتيه"

٣٨- أحمد شوقى : فضية فردى الكاتا رجال "كاراتيه"

٣٩- منتخب مصر للرجال : فضية فرق الكاتا "كاراتيه"

٤٠- منتخب مصر للسيدات : فضية فرق الكاتا "كاراتيه"

٤١- رضوى السيد : فضية وزن ٥٠ كجم "كاراتيه"

٤٢- فريال عبد العزيز : فضية وزن ٦٨ كجم "كاراتيه"

٤٣- منة شعبان : فضية وزن +٦٨ كجم "كاراتيه"

٤٤- عبد الله ممدوح : فضية وزن ٧٥ كجم "كاراتيه"

٤٥- نهى هانى : فضية سلاح الشيش سيدات "سلاح"

٤٦- مدحت معتز : فضية سلاح السيف رجال "سلاح"

٤٧- سارة تامر : فضية سيف المبارزة "سلاح"

٤٨- نور منتصر: فضية السيف للسيدات "سلاح"

٤٩- أحمد السيد : فضية سيف المبارزة "سلاح"

٥٠- فرح السيد : فضية الفردى العام سيدات "جمباز"

٥١- : فضية حصان القفز سيدات "جمباز"

٥٢- زينة شرف: فضية المتوازى سيدات "جمباز"

٥٣- نانسى طمان : فضية الحركات الأرضية سيدات"جمباز"

٥٤- مندى محجوب : فضية عارضة التوازن سيدات"جمباز"

٥٥- زياد خاطر : فضية المتوازى رجال "جمباز"

٥٦- منتخب مصر للرجال : فضية الفرق "جمباز"

٥٧- محمد مجدى : فضية دفع الجلة "ألعاب قوى"

٥٨- فاطمة البندارى: فضية القفز بالزانة "ألعاب قوى"

٥٩- مصطفى رمضان : فضية العشارى المركب "ألعاب قوى"

٦٠-علاء الدين عشرى:فضية الإطاحة بالمطرقة"ألعاب قوى"

٦١- بسنت حميدة : فضية سباق ٢٠٠ متر عدو "ألعاب قوى"

٦٢- باسم أمين : فضية الرجال "شطرنج سريع"

٦٣- أحمد عدلى : فضية الرجال" شطرنج خاطف"

٦٤- شاهندة وفا : فضية السيدات"شطرنج خاطف"

٦٥- ضحى هانى و أدهم الجمل: فضية الزوجى المختلط "ريشة طائرة"

٦٦- منتخب مصر للرجال: فضية كرة اليد

٦٧- كريم مأمون : فضية فردى الرجال "تنس أرضى"

٦٨- ساندرا سمير و لميس سلامة: فضية زوجى السيدات "تنس أرضى"

٦٩- منتخب مصر للرجال : سباق الرباعى ٥٠٠ متر "كاياك"

٧٠- منتخب مصر للسيدات : سباق الرباعى ٥٠٠ متر"كاياك"

٧١- على حسن و مؤمن مهران : فضية سباق القارب الزوجى ٢٠٠ متر "كاياك"

٧٢- حبيبة و فرح محسن : فضية سباق القارب الزوجى ٢٠٠ متر "كاياك"

٧٣- هبة أحمد : فضية الكلين و النتر

٧٤- هبة أحمد: فضية المجموع وزن ٤٩ كجم "رفع أثقال"

٧٥- بسمة إبراهيم : فضية الخطف

٧٦- بسمة إبراهيم: فضة الكلين و النتر

٧٧- بسمة إبراهيم: فضية المجموع وزن٥٩كجم"رفع أثقال

٧٨- إسراء السيد : فضية الخطف

٧٩- إسراء السيد: فضية المجموع وزن٦٤كجم" رفع أثقال

٨٠- نعمة سعيد : فضية النتر وزن ٦٤ كجم "رفع أثقال"

٨١- مصطفى وحيد : فضية الخطف

٨٢- مصطفى وحيد: فضية الكلين و النتر

٨٣- مصطفى وحيد: فضية المجموع وزن٧٣كجم"رفع أثقال

٨٤- أحمد السيد : فضية النتر

٨٥- أحمد السيد: فضية المجموع وزن ٨١ كجم"رفع أثقال"

٨٦- سلمى فراج : فضية الخطف

٨٧- سلمى فراج: فضية المجموع وزن ٨١ كجم"رفع أثقال

٨٨- شيماء خلف : فضية الخطف

٨٩- شيماء خلف: فضية النتر

٩٠- شيماء خلف:فضية المجموع وزن+٨٧ كجم "رفع أثقال"

٩١- جابر فرحان : فضية الخطف وزن ١٠٩ كجم"رفع أثقال"

٩٢- سمر حبشى : فضية النتر وزن ٨٧ كجم" رفع أثقال"

٩٣- محمد إيهاب : فضية وزن ٧٧ كجم "مصارعة رومانية"

٩٤- نور الدين حسن:فضية وزن٩٧ كجم "مصارعة رومانية"

٩٥- إيمان جودة: فضية وزن ٥٧ كجم "مصارعة نسائية"

٩٦- سامى حمدى : فضية وزن ٧٤ كجم "مصارعة حرة "

٩٧- أميرة أبو شقة : فضية الاسكيت سيدات "رماية"

٩٨- منتخب مصر للرجال: فضية الفرق "تنس"

البرونزيات:

١- محمد عبد الموجود : برونزية وزن ٦٦ كجم "جودو"

٢-لمياء الزنان : برونزية وزن ٥٧ كجم "جودو"

٣- عبد الله عثمان : برونزية وزن ٨١ كجم "جودو"

٤- كريمان شفيق : برونزية وزن فوق ٧٨ كجم "جودو"

٥- مريم عبد اللطيف : برونزية القوارب الخفيفة ١٠٠٠ متر "تجديف"

٦- مريم محمود : برونزية سباق القوارب الخفيفة ٥٠٠ متر "تجديف"

٧- محمد علاء : برونزية سباق القوارب الخفيفة ٥٠٠ متر "تجديف"

٨- أحمد سالم : برونزية سباق ٢٠٠ متر فراشة "سباحة"

٩- أحمد سالم: برونزية سباق ٤٠٠ متر متنوع "سباحة"

١٠- ياسين شماع : برونزية سباق ٢٠٠ متر ظهر "سباحة"

١١- ياسين شماع: برونزية سباق ٢٠٠ متر حرة "سباحة"

١٢- محمد سامى : برونزية سباق ١٠٠ متر حرة "سباحة"

١٣- مروان القماش : برونزية سباق ٨٠٠ متر حرة "سباحة"

١٤- سارة سليمان : برونزية سباق ١٠٠ متر صدر "سباحة"

١٥- روان الدماطى : برونزية سباق ٢٠٠ متر صدر "سباحة"

١٦- أحمد أكرم : برونزية سباق ٤٠٠ متر حرة "سباحة"

١٧- مروان العمراوى : برونزية ١٥٠٠ متر حرة "سباحة"

١٨- محمد الأكاردى و يارا شرف الدين : برونزية الزوجى المختلط "بلياردو"

١٩- منة ماهر : برونزية وزن فوق ٧٣ كجم "تايكوندو"

٢٠- منتخب مصر : برونزية الفرق "ريشة طائرة"

٢١- ضحى هانى :برونزية فردى السيدات "ريشة طائرة"

٢٢-عبد الرحمن عبد الحكيم و مصطفى كامل : برونزية زوجى الرجال "ريشة طائرة"

٢٣- أحمد صلاح و أدهم الجمل : برونزية زوجى الرجال "ريشة طائرة"

٢٤- منتخب مصر : برونزية الفرق "ترايثلون"

٢٥- على إسماعيل : برونزية وزن ٦٧ كجم "كاراتيه"

٢٦- جيانا فاروق : برونزية وزن ٦١ كجم "كاراتيه"

٢٧- طه طارق : برونزية وزن +٨٤ كجم "كاراتيه"

٢٨- منتخب مصر للرجال : برونزية فرق الكوميتيه "كاراتيه"

٢٩- مهاب سامر : برونزية سلاح السيف رجال "سلاح"

٣٠- يارا الشرقاوى : برونزية سلاح الشيش" سلاح"

٣١- محمد حمزة : برونزية الشيش رجال "سلاح"

٣٢- ناردين إيهاب : برونزية سيف المبارزة سيدات"سلاح"

٣٣- لينا محمد: برونزية السيف سيدات "سلاح"

٣٤- محمد ياسين : برونزية سيف المبارزة رجال "سلاح"

٣٥- "أحمد زاهر و سوزان خير الله" : برونزية الزوجى المختلط للتراب"رماية"

٣٦- ساركيس مارتيان : برونزية الاسكيت رجال "رماية"

٣٧- محمد إلهامى : برونزية الفردى العام رجال "جمباز"

٣٨- محمد إلهامى: برونزية جهاز الحلق رجال "جمباز"

٣٩- محمد إلهامى: برونزية حصان القفز رجال"جمباز"

٤٠- دينا مشرف و يسرا حلمى : برونزية زوجى السيدات" تنس طاولة"

٤١- محمد البيلى و ريم العراقى : برونزية الزوجى المختلط "تنس طاولة"

٤٢- فرح عبد العزيز : برونزية فردى السيدات "تنس طاولة"

٤٣- عمر عصر : برونزية فردى الرجال "تنس طاولة"

٤٤- نعمة سعيد : برونزية الخطف

٤٥- : برونزية المجموع وزن ٦٤ كجم"رفع أثقال

٤٦- إسراء السيد : برونزية النتر وزن٦٤ كجم "رفع أثقال"

٤٧- سلمى فراج : برونزية النتر وزن ٨١ كجم "رفع أثقال"

٤٨-محمد عبد العزيز:برونزية النتر وزن١٠٩ كجم"رفع أثقال"

٤٩- ساندرا سمير : برونزية فردى السيدات "تنس أرضى"

٥٠- لميس سلامة : برونزية فردى السيدات "تنس أرضى"

٥١- كريم مأمون وشريف حسين: برونزية زوجى الرجال "تنس أرضى"

٥٢- محمد صفوت وأكرم الصلالى: برونزية زوجى الرجال "تنس أرضى"

٥٣- مصطفى عمرو: برونزية دفع الجلة "ألعاب قوى"

٥٤- دينا التباع : برونزية القفز بالزانة "ألعاب قوى"

٥٥- بسنت حميدة : برونزية ١٠٠ متر عدو "ألعاب قوى"

٥٦-إسلام محمد: برونزية الإطاحة بالمطرقة"ألعاب قوى"

٥٧- يوسف كرار : برونزية وزن ٩١ كجم "ملاكمة"

٥٨- أحمد حسام : برونزية وزن ٧٥ كجم "ملاكمة"

٥٩- أحمد البدويهى وعمرو أبو زيد : برونزية سباق الزوجى ١٠٠٠ متر "كاياك"

٦٠- سما فاروق : برونزية القارب الفردى ٥٠٠ متر "كاياك"

٦١- سما فاروق : برونزية القارب الفردى ٢٠٠ متر "كاياك"

٦٢- حبيبة وفرح محسن : برونزية القارب الزوجى ٥٠٠ متر "كاياك"

٦٣- على حسن : برونزية القارب الفردى ٢٠٠ متر "كاياك"

٦٤-محمد مصطفى: برونزية وزن٨٧ كجم"مصارعة رومانية"

٦٥- هالة وائل : برونزية وزن ٥٠ كجم "مصارعة نسائية"

٦٦- سمر حمزة : برونزية وزن ٦٨ كجم "مصارعة نسائية"

٦٧- منى أحمد : برونزية وزن ٧٦ كجم "مصارعة نسائية"

٦٨- جمال محمد : برونزية وزن ٥٧ كجم "مصارعة حرة "

٦٩- عمرو رضا : برونزية وزن ٦٥ كجم "مصارعة حرة"

٧٠-خالد إسماعيل: برونزية وزن٨٦ كجم"مصارعة حرة "

٧١- يوسف طلبة : برونزية فردى الرجال "قوس و سهم"

٧٢- أمل أدم : برونزية فردى السيدات "قوس و سهم"

٧٣- منتخب مصر للرجال : برونزية الكرة الطائرة .



