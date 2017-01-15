الاتحاد السكندري يستعد لملاقاة العربي الكويتي بمعسكر مغلق و5 وديات

قرر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طلعت يوسف, إقامة معسكر مغلق للفريق استعدادا لمواجهة العربي الكويتي المقررة في ستاد الإسكندرية يوم 27 سبتمبر الجاري, ضمن مباريات إياب دور ال` 32 من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس), وفاز الاتحاد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالكويت أواخر الشهر الماضي بهدف دون رد سجله مهاجمه خالد قمر من ركلة جزاء.

وقرر يوسف, خوض 5 مباريات ودية, لتجهيز الفريق وخلق حالة من التجانس بين اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيا بشكل أمثل, قبل مباراة العربي الكويتي وانطلاق بطولة الدوري الممتاز, خصوصا بعد جملة التعاقدات الجديدة التي أبرمتها إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي الذي حرص على ضم أفضل العناصر لنادي الاتحاد.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مباراته الأولى أمام فريق بيلا مساء اليوم /الأحد/, ثم يلتقي مع فريق الزرقاء بعد غد الثلاثاء في المباراة الودية الثانية, ويدخل بعدها الفريق السكندري معسكره المغلق من 12 وحتى 19 سبتمبر الجاري ويخوض خلاله 3 وديات, أولها مع فريق طنطا ولم يتم الاتفاق على الوديتين الرابعة والخامسة.



