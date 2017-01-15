تأهل ناشئي الفراعنة للطائرة للدور الثمانية في بطولة العالم

حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة "للناشئين" الفوز على نظيره النيجيري، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم/ الثلاثاء، في منافسات بطولة العالم "تحت 19 سنة "، المقامة حالياً في تونس، ليتأهل إلى منافسات دور الثمانية.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 25/16 و25/20 و29/27 وتأهل منتخب مصر لدور الـ "16 " كأول المجموعة الثالثة، بعد فوزه في 4 لقاءات؛ حيث حقق الفوز في أولى مواجهاته على نظيره الألماني بطل أوروبا بنتيجة 3/2

فيما حقق الفوز على نظيره الأرجنتين 3/1، في ثاني لقاءاته، ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2، والمكسيك بنتيجة 3/0.



