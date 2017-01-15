اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تأهل ناشئي الفراعنة للطائرة للدور الثمانية في بطولة العالم

تأهل ناشئي الفراعنة للطائرة للدور الثمانية في بطولة العالم

تاريخ النشر

حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة "للناشئين" الفوز على نظيره النيجيري، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم/ الثلاثاء، في منافسات بطولة العالم "تحت 19 سنة "، المقامة حالياً في تونس، ليتأهل إلى منافسات دور الثمانية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 25/16 و25/20 و29/27 وتأهل منتخب مصر لدور الـ "16 " كأول المجموعة الثالثة، بعد فوزه في 4 لقاءات؛ حيث حقق الفوز في أولى مواجهاته على نظيره الألماني بطل أوروبا بنتيجة 3/2 

فيما حقق الفوز على نظيره الأرجنتين 3/1، في ثاني لقاءاته، ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2، والمكسيك بنتيجة 3/0.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content