فيغولي لاعب الجزائر: نسعى للفوز بكأس إفريقيا

أكد لاعب خط الوسط الجزائري سفيان فيغولي، أن منتخب بلاده يسعى للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.







وأوضح الدولي الجزائري، أن قائمة منتخب الخضر تضم أفضل 23 لاعباً جزائرياً ومن أصحاب المستوى العالي، ولفت إلى أن الضغط والمنافسة أمران إيجابيان.





ومن المقرر أن تخوض الجزائر مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب بوروندي وأخرى السبت أمام مالي، إستعداداً لنهائيات الأمم الإفريقية، التي تستهل مشوارها بها في المجموعة الثالثة أمام كينيا ثم السنغال ثم تنزانيا.



