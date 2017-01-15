بابوش وملادينوفيتش تتوجان بلقب زوجي سيدات رولان جاروس للتنس

توجت المجرية تيميا بابوش برفقة نظيرتها الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بلقب زوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس), عقب الفوز على الثنائي المكون من الصينيتين دوان ينجينج وتشينج سايساي بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3 فى مباراة استغرقت ساعة و10 دقائق.







ويعتبر هذا التتويج الثاني للثنائي بابوش وملادينوفيتش في منافسات الزوجي ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى, حيث كانت بابوش وملادينوفيتش توجتا بلقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة 2018, وكذلك في البطولة الختامية للموسم الماضي .





كما توجت ملادينوفيتش, أيضا بزوجى سيدات رولان جاروس عام 2016 لكن برفقة مواطنتها كارولين جارسيا.



