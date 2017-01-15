استقالة مدرب منتخب كوستاريكا لكرة القدم

تقدم مدرب المنتخب الكوستاريكي لكرة القدم, باستقالته, بعد أقل من عام من توليه المسؤولية, وألقى باللوم على الفترات الطويلة بين المباريات. وقال جوستافو ماتوساس " في مؤتمر صحفي " "شعرت بوجودي في المنتخب أنني غير منتج, على الرغم من مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو, ليس هذا ما أحب فعله".





وبحسب وسائل إعلام في كوستاريكا والمكسيك, فإن ماتوساس, الذي قاد الفريق في 8 مباريات, سيرحل لتولي تدريب أتليتيكو سان لويس المكسيكي.