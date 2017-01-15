أستون فيلا الإنجليزي يضم المهاجم الهولندي الغازي بعقد يمتد 4 أعوام

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي أنور الغازي لمدة أربعة أعوام, دون الكشف عن قيمة الصفقة, بعدما قضى الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة من نادي ليل الفرنسي.







وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم /الاثنين/ أن الغازي -صاحب الأصول المغربية- سجل 6 أهداف في 37 مشاركة مع أستون فيلا الموسم الماضي.





وكان الغازي قد سجل الهدف الأول في فوز أستون فيلا على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف على ملعب "ويمبلي" في نهائي دورة "البلاي أوف" الخاصة بدوري القسم الثاني في إنجلترا "التشامبيونشيب", والذي أهلهم للعب مجددا في الدوري الإنجليز الممتاز "البريميرليج".





وصرح المدير الفني للفيلا دين سميث في وقت سابق بأن الغازي أثبت للجميع في "ويمبلي" مدى الجودة القادر على أن يقدمها مع أستون فيلا, مشيرا إلى أن الغازي جاهز لأخذ خطوة إضافية باللعب في "البريميرليج", خاصة أنه لاعب شاب ويمتلك الكثير من الإمكانيات.





ولعب الغازي -البالغ من العمر 24 عاما- مع هولندا مباراتين دوليتين, وهو من ناشئي أياكس أمستردام الذي انتقل منه إلى ليل في يناير 2017 ومنه إلى أستون فيلا.



