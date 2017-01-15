شباب مصر يطلقون حملة "شجع ونضف" كمبادرة وطنية مجتمعية

أطلق مجموعة من الشباب المصري المشجعين للمنتخب الوطني حملة "شجع ونضف" كمبادرة وطنية مجتمعية، لتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولي، من خلال جمع القمامة في أكياس ومن ثم وضعها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن الحملة بدأت أولى فعالياتها عقب انتهاء مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، والتى فاز فيها المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ، وتتواصل أعمالها عقب كل مباراة بالاستاد.

وأشاد وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي بهؤلاء الشباب، وبأدائهم وخاصة تشجيع وتحفيز منتخب بلادهم طوال المباراة، مؤكداً أهمية تعميم هذه الفكرة في جميع المدرجات المصرية، ليصبح الشباب المصري دائماً صاحب السبق والريادة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات المجتمعية والتنموية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الطفرة الإنشائية ومناخ التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.



