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تشكيل الجزائر والسنغال في مبارتهما بكأس الأمم الأفريقية 2019

تشكيل الجزائر والسنغال في مبارتهما بكأس الأمم الأفريقية 2019

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أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2019 .

وجاء التشكيل كالأتي : حراسة المرمى: مبولحى

الدفاع: يوسف عطال ، رامى بن سبعينى ، بن العمرى ، ماندى

الوسط: قديورة ، فيجولى ، بن ناصر

الهجوم: محرز ، بلايلى ، بونجاح

وجاء تشكيل السنغال كالأتي : حراسة المرمى: ميندى

الدفاع: واجى ، كوياتى ، كوليبالى ، سابالى

الوسط: الفريد ندياى ، بابى ندياى ، دياتا

الهجوم: مانى ، بالدى ، نيانج


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