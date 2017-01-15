تشكيل الجزائر والسنغال في مبارتهما بكأس الأمم الأفريقية 2019

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أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2019 .
وجاء التشكيل كالأتي : حراسة المرمى: مبولحى
الدفاع: يوسف عطال ، رامى بن سبعينى ، بن العمرى ، ماندى
الوسط: قديورة ، فيجولى ، بن ناصر
الهجوم: محرز ، بلايلى ، بونجاح
وجاء تشكيل السنغال كالأتي : حراسة المرمى: ميندى
الدفاع: واجى ، كوياتى ، كوليبالى ، سابالى
الوسط: الفريد ندياى ، بابى ندياى ، دياتا
الهجوم: مانى ، بالدى ، نيانج
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