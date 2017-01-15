تشكيل الجزائر والسنغال في مبارتهما بكأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2019 .

وجاء التشكيل كالأتي : حراسة المرمى: مبولحى

الدفاع: يوسف عطال ، رامى بن سبعينى ، بن العمرى ، ماندى

الوسط: قديورة ، فيجولى ، بن ناصر

الهجوم: محرز ، بلايلى ، بونجاح

وجاء تشكيل السنغال كالأتي : حراسة المرمى: ميندى

الدفاع: واجى ، كوياتى ، كوليبالى ، سابالى

الوسط: الفريد ندياى ، بابى ندياى ، دياتا

الهجوم: مانى ، بالدى ، نيانج



