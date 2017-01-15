إيطاليا تفوز على أمريكا في بطولة العالم لناشئات الطائرة

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة (3-2)، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم للكرة الطائرة-ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 20 -25 و21 -25 و25-22 و25-23 و15-13.

وكان المنتخب الأمريكي حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره المكسيكي بنتيجة (3-0)، فيما تعد مباراة اليوم هي الأولى للمنتخب الإيطالي بعد أن حصل على راحة في الجولة الافتتاحية أمس.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم في نفس التوقيت بالمجموعة الرابعة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، حقق المنتخب الياباني فوزا صعبا على نظيره التركي 3-2.

جاءت نتائج الأشواط: 23-25 و26-28 و25-12 و25-23 و15-9.

وكانت اليابان فازت أمس في الجولة الافتتاحية على الكونغو الديمقراطية 3-0 وستحصل على راحة غدا استعدادا لمواجهة بيرو بعد غد الأحد.. فيما تعد مباراة اليوم أول مباراة لتركيا بالبطولة التي أفتتحت أمس وستواجه غدا السبت منتخب بيرو.

ويشارك في البطولة 20 منتخبا تم تقسيمهم على أربع مجموعات حيث تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على الصالة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.. فيما يستضيف مجمع الصالات باستاد القاهرة مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة.



