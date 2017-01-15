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المنتخب يؤدي مرانه إستعداداً لزيمبابوي

المنتخب يؤدي مرانه إستعداداً لزيمبابوي

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أدى لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المران البدني اليوم/ الثلاثاء بالنادي الصحي داخل فندق الإقامة، وذلك في إطار إستعداداته لمباراة زيمبابوي الإفتتاحية بكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ومن المقرر أن يحضر أفراد الفريق الإجتماع التنسيقي للكاف، في الساعة الرابعة والنصف، ثم يتوجه الفريق بعد ذلك مساء اليوم لملعب الكلية الحربية، لاداء المران المسائي في الساعة الثامنة، إستعداداً للمباراة الإفتتاحية التي ستقام الجمعة.


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