موقع الكاف: اللاعب التونسي وهبي الخزري هو رجل مباراة تونس وأنجولا

أعلن الموقع الرسمي للكاف أن اللاعب التونسي وهبي الخزري هو رجل مباراة تونس وأنجولا، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد السويس الجديد لحساب المجموعة الخامسة من بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية 2019.



وفي هذه المباراة، منح المهاجم داجالا كامبوس منتخب بلاده أنجولا تعادلاً ثميناً أمام تونس بهدف لكل منهما، وكان المنتخب التونسي البادئ بالتسجيل عبر يوسف المساكني من ركلة جزاء إلا أن الشوط الثاني كان الكلمة فيه لأنجولا عبر دجالما كامبوس.

تبادل المنتخبان الوصول إلى المناطق الأمامية خلال الربع ساعة الأولى مع أفضلية نسبية للمنتخب التونسي الذي كان لديه الأسبقية في التهديد الحقيقي للمرمى عبر التسديدة القوية التي أرسلها وجدي كشريدة لكنها مرت فوق العارضة بالدقيقة 16.

الرد الأنجولي لم يتأخر كثيراً عبر تسديدتين كانت الأولى لداجالا كامبوس وجاءت فوق العارضة بالدقيقة 20، والثانية بأقدام ويلسون إدواردو الذي حادت تسديدته عن الشباك خارج الشباك بعدها بدقيقة.

نعيم السليتي استقبل كرة عرضة داخل منطقة الجزاء تعرض معها لعرقلة من قبل المدافع داني ماسونجونا ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها يوسف المساكني بنجاح مفتتحاً النتيجة لنسور قرطاج بالدقيقة 34 وعليه انتهى الشوط الأول من اللقاء.

منتخب أنجولا بدأ الشوط الثاني بصورة مغايرة كثيراً عن تلك التي ظهر عليها في بداية المباراة، وتميز بالتنظيم الخططي وامتلاك الكرة في وسط الملعب في ظل تراجع أداء تونس الذي اصطدم لاعبوه بجدار دفاعي متقدم ومحاولات أنجولية جادة للتعديل.

زادت أطماع أنجولا بالتعديل وكان للاعبيه ما أرادو حينما أسفرت الدقيقة 73 عن هدف التعادل بواسطة دجالما كامبوس الذي استغل تسديدة زميله جاليانو دا كوستا المرتدة من حارس تونس ليكملها بهدوء في المرمى هدف التعادل.

واستمرت أفضلية أنجولا عبر التحكم بمجريات اللعب والانتشار المميز للاعبين وشكلت محاولاته تهديداً حقيقياً، لكن وهبي الخزري كاد أن يباغت الحارس توني كاباسا بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سددها نحو الزاوية البعيدة لكنها واصلت طريقها إلى خارج الملعب بالدقيقة 83.

يوسف المساكني كرر المحاولة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس الأنجولي تعامل معها بنجاح في الدقيقة 90 لتأتي بعدها صافرة النهاية معلنة عن حالة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



