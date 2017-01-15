منتخب مصر لسلاح السيف "سيدات" يفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

توج منتخب مصر لسلاح السيف "سيدات" بالميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب مصر، المكون من ندى محمد حافظ ولينا علي ولوجين الفرماوي ونور حسب الله، في المباراة النهائية على نظيره المغربي بنتيجة

(45 - 18) ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

وتواصل البعثة المصرية صدارتها لجدول ميداليات دورة الألعاب الإفريقية، حيث حصدت حتى الآن 254 ميدالية متنوعة (93 ذهبية و94 فضية و67 برونزية)، بينما تأتي نيجيريا في المركز الثاني بجمعها 42 ذهبية وجنوب إفريقيا ثالثة برصيد 35 ميدالية ذهبية.



