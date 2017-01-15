توتنهام يقيل مدربه بوكيتينو

علن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه، بسبب البداية السيئة للفريق اللندني في "البريميرليج".

وأصدر توتنهام صاحب المركز الـ 14 في الدوري المحلي بيانا جاء فيه "يعلن النادي الاستغناء عن خدمات المدرب ماوريسيو بوكيتينو وجهازه الفني المؤلف من خيسوس بيريز، ميجيل داجوستينو وأنطوني خيمينيز".

وأضاف البيان "النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي كانت مخيبة جدا".