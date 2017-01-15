غدا.. المنتخب الوطني يستكمل مشواره بمواجهة الكونغو الديمقراطية

يستكمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدا الأربعاء، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية ال32 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصنف الثامن أفريقيا و58 عالميا، والمرشح بقوة للفوز بالبطولة والتتويج باللقب الثامن، غدا ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، المصنف الخامس أفريقيا و49 عالميا، فى تمام العاشرة مساء بالجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة .

كما يلتقي المنتخب النيجيري الثالث أفريقيا و45 عالميا، مع غينيا المصنفة 13 أفريقيا و 71 عالميا، في تمام الرابعة والنصف عصرا في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، كما يواجه منتخب اوغندا صاحب المركز الـ 16 أفريقيا و80 عالميا زيمبابوى، المصنف 26 أفريقيا و109 عالميا، في تمام الساعة السابعة بالجولة الثانية بالمجموعة الأولي.



