توافد جماهيري كبير لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير على استاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة منتخب مصر الأولمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وحرصت الجماهير على حضور مباراة (غانا - كوت ديفوار) في نفس الدور. وتأهلت مصر إلى الدور نصف النهائي بعد تخطيها الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة" بعد فوزها على (مالي - غانا - الكاميرون).

كما تأهلت جنوب إفريقيا إلى نصف النهائي بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بفوزها على كوت ديفوار وتعادلها مع (زامبيا - نيجيريا).



