وزير الشباب والرياضة يطلق برنامج " تحدي الشباب " 2020

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأثنين 20 يناير انطلاق برنامج " تحدي الشباب 2020 " والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " وقتنا .. دورنا .. مستقبلنا " بالتعاون مع منظمة اليونيسف ، البرنامج الإنمائي ، هيئة بلان الدولية وبحضور برونومايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر رندا أبو الحسن ممثلة البرنامج الانمائي بمصر ، مدثر صديقي ممثل هيئة بلان الدولية





ويهدف برنامج تحدي الشباب 2020 تدريب النشئ والشباب من سن 14- 24 سنة على الابتكار من أجل التنمية وعمل مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الففعالة والبرامج التي تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية ، بالاضافة إلى استضافة الشباب الفائز في تحدي الشباب الأول والذي عقد في عامي 2018/2019 من 5 دول السودان ، زمبابوي ، شمال مقدونيا ، تايلاند ، باكستان .





وفي بداية كلمته ، رحب الدكتور أشرف صبحي بالمشاركين في انطلاق الحدث ، وارتبطاه بموضوع تنمية المهارات والتي تركز على توفير كافة السبل المستدامة لتأمين حياة كريمة للإنسان في ظل الرعاية والدعم الكامل الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشباب مصر ، وخاصة فيما يتعلق بمجالات تدريب ، وتأهيل الشباب في كل ما يتعلق بتنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .



