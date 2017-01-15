وصول منتخب السنغال للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلي مطار القاهره الدولي، بصاله ( ٤) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا لهذا العام.







وذلك استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامه بمصر.





وكان فى استقبال المنتخب السنغالي المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدنى والسيد مامادو سال السفير السنغالي لدى جمهورية مصر العربية و السيد ضيا سك رئيس اتحاد الكره السنغالي.





وفي اطار استعداد الدوله المصريه لبطولة الأمم الإفريقية لكره القدم تحرص وزاره الطيران المدني على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإستقبال البعثات الإفريقيه والوفود المشاركه في البطوله من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.























