لاعبو البرازيل: نحتاج للعب بطريقة افضل رغم الفوز على بوليفيا

اعترف لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بأن أداء الفريق في حاجة إلى التحسن رغم الفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح بطولة "كوبا أمريكا" التي تستضيفها البرازيل حتى السابع من شهر يوليو المقبل.







وأقر داني ألفيش - في تصريح عقب المباراة - بأن منتخب "السامبا" يحتاج لتحسين بعض الجوانب خاصة في الجانب الهجومي، بعد تقديمه شوطا أول سيئا، ما أثار استهجان أكثر من 46 ألف مشجع في الملعب.





من جانبه، أبدى تياجو سيلفا ثقته في أن الفريق الذي يقوده المدير الفني تيتي سيتحسن هجوميا مع مرور المباريات، واصفا فنزويلا المنافس المقبل بأنه منتخب "صعب وخطير للغاية".





بدوره، لفت كاسيميرو إلى أن الفوز في المباراة الأولى لا يعني الاسترخاء، مشيرا إلى أن المنافسين سيشددون من إغلاق الخط الخلفي لمحاولة إفساد الهجمات البرازيلية. وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر السبت على ملعب المورمبي بمدينة ساوباولو وذلك في افتتاح مباريات النسخة الـ46 من بطولة "كوبا أمريكا"، ليحصد منتخب "السامبا" أول 3 نقاط له بالبطولة يتصدر بها المجموعة الأولى، التي تضم أيضا فنزويلا وبيرو.



